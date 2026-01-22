Türkiye'de emeklilerin yaşam tercihleri incelendiğinde, yüksek yaşam kalitesi, sağlık hizmetlerine erişim ve iklim şartları belirleyici faktörler ön planda. İşte Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verileri ve nüfus istatistikleri ışığında emeklilerin yaşadığı şehirler... Artık İstanbul ve Ankara'da yaşamak istemiyorlar.

Yeşilliğiyle dikkat çeken Bursa, emeklilerin de yaşamak için tercih ettiği şehirler arasında. Bursa, yüksek emekli nüfusuna sahip önemi şehirlerden.

EMEKLİLERİN ÇOĞU BU ŞEHİRDE

Bursa'nın yanı sıra Zonguldak'ta emekliler için ideal şehirler arasında yer alıyor. Nüfus oranıyla en fazla emeklinin yaşadığı illerden biri olan Zonguldak, maden sektöründen dolayı da emekli olanların kentte yaşamasına neden oluyor. Şehirde nüfusunun yaklaşık yüzde 28'ini emekliler oluşturuyor.

BALIKESİR VE ÇANAKKALE: KUZEY EGE'NİN HUZURU

Özellikle büyükşehirlerin gürültüsünden kaçan emeklilerin rotası son yıllarda Balıkesir ve Çanakkale hattına kaymıştır.

Edremit, Akçay ve Altınoluk gibi bölgeler, düşük nem oranı, temiz havası ve İstanbul gibi merkezlere olan yakınlığı sebebiyle en popüler emekli durakları arasında yer almaktadır.