Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut kira piyasasındaki güncel eğilimleri yansıtan ve TÜİK verilerine kıyasla "öncü gösterge" niteliği taşıyan yeni endeks çalışmalarını yayımlamaya başladı. Banka tarafından paylaşılan analizde, kira artış oranlarındaki yavaşlama eğilimi dikkat çekerken; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki güncel metrekare kira bedelleri de ilk kez somut rakamlarla ortaya konuldu.

TÜİK VERİLERİYLE FARK: GÜNCEL RAYİÇ DAHA ERKE GÖRÜLÜYOR

Haberde yer alan bilgilere göre, TÜİK tarafından açıklanan "Gerçek Kira Endeksi", mevcut kiracıların kontrat yenilemelerini ve %25 zam sınırı gibi geçmiş uygulamaları da kapsadığı için piyasadaki güncel fiyat değişimlerini gecikmeli yansıtıyor. TCMB’nin banka değerleme raporlarından yola çıkarak hazırladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ise, bir konutun o anki piyasa şartlarında hangi bedelle kiraya verilebileceğini ölçüyor.

YENİ KİRACI ENDEKSİ AYLIK ARTIŞLARI

TCMB’nin banka değerleme raporlarını baz alarak hazırladığı yeni endekse göre, Ocak 2026'da ülke genelinde kiralar bir önceki aya göre %3,5 oranında artmıştır. Büyükşehirlerdeki aylık artış oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Türkiye Geneli: %3,5

İzmir: %4,7 (Büyük iller arasında en yüksek aylık artış)

İstanbul: %3,9

Ankara: %3,5

ARTIŞ HIZI ZİRVEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yayımlanan grafikler, kira artış hızında dramatik bir değişimi işaret ediyor:

Zirve Dönemi: 2022 yılının ikinci yarısında zirve yapan yıllık kira artışları, 2023 sonundan itibaren sıkı para politikasının etkisiyle düşüş trendine girdi.

Ocak 2026 Verisi: Türkiye genelinde yeni kiracı kira artış oranı %34,2 ’ye kadar geriledi. Aynı dönemde TÜİK’in mevcut kiracıları da kapsayan endeksi %56,6 seviyesinde seyrediyor.

Ankara Ayrışması: 2023 depremi sonrası yoğun göç alan Ankara’nın, kira artış hızında diğer büyük illerden bir dönem daha yukarıda ayrıştığı gözlemlendi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE ORTALAMA KİRALAR NE KADAR?

TCMB, endeksin yanı sıra 2025 yılının son çeyreği itibarıyla 100 metrekarelik bir konutun ortanca kira değerlerini de paylaştı.