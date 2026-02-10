Olay, saat 10.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Sahilde kıyıya vurmuş bir cismi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde cismin bir İHA parçası olabileceği değerlendirildi.

Güvenlik çemberine alınan bölgede detaylı inceleme yapılacağı, İstanbul’dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından parçanın kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.

Ne olmuştu?

ANKARA İLE ÇANKIRI ARASINA DÜŞÜRÜLDÜ

15 Aralık’ta, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren ve kontrolden çıktığı değerlendirilen bir İHA’ya Türk F-16’ları müdahale etti ve bu hedef, Ankara ile Çankırı arasındaki bölgede güvenli bir alanda düşürüldü. MSB, düşürme işleminin vatandaşların can ve mal güvenliği gözetilerek yapıldığını açıkladı.

KOCAELİ’DE RUSYA MENŞELİ İHA

19 Aralık’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir İHA enkazı bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın ilk değerlendirmesine göre bu aracın Rus yapımı Orlan-10 türü keşif/surveillance İHA olduğu belirtiliyor. Bu tür İHA’lar genellikle gözetleme amaçlı kullanılıyor.

BALIKESİR’DE ÜÇÜNCÜ İHA OLAYI

20 Aralık’ta Balıkesir’in Manyas ilçesinde boş bir arazide bir diğer İHA bulundu. Üzerinde işaret veya net bir kimlik olmaması nedeniyle menşei henüz belirlenmedi ve teknik inceleme için Ankara’ya götürüldü. Bu olay, yaklaşık 5 gün içinde üçüncü benzer vakâ olarak kaydedildi.

İSTANBUL KIYILARINDA DENİZDE BULUNAN CİSİM

5 Şubat’ta İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar tarafından İHA olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme sürüyor; henüz resmi açıklama yapılmadı.