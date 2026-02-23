İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dev metropollerin yer aldığı sıralamada, Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri Bursa seçildi. Bursa, ulaştığı puanla sadece Türkiye'deki rakiplerini değil, dünyadaki pek çok önemli merkezi de geride bırakmayı başardı.

METROPOLLER TRAFİK VE MALİYETİN KURBANI OLDU

Numbeo verilerine göre hazırlanan endeks; çevre kirliliği, ev fiyatlarının gelire oranı ve yaşam maliyeti gibi kritik verileri mercek altına alıyor. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin yüksek kira maliyetleri ve bitmek bilmeyen trafik yükü, bu şehirlerin genel puanını düşüren en büyük etkenler olarak öne çıktı.

Açıklanan rakamlar, büyükşehirlerin ekonomik olanaklarına rağmen yaşam konforu açısından artık vatandaşları zorladığını bir kez daha kanıtladı. Bursa ise hem sanayi gücü hem de yeşil alan dengesiyle yaşam kalitesinde Türkiye'nin yeni lokomotifi olduğunu tescilledi.

DÜNYA LİSTESİNDE HOLLANDA RÜZGARI

Küresel ölçekte bakıldığında ise listenin ilk sıralarına Hollanda şehirleri damga vurdu. Lahey (The Hague), dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip şehri unvanını alırken; onu yine Hollanda'dan Utrecht ve Eindhoven takip etti.

Türkiye'nin en iyisi Bursa, dünya genelinde 16. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Bursa’yı Türkiye içinden Antalya ve İzmir takip ederken; başkent Ankara ve megakent İstanbul listenin daha alt basamaklarında kendine yer bulabildi.

YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK 20 ŞEHİR

LAHEY - HOLLANDA

UTRECHT - HOLLANDA

EINDHOVEN - HOLLANDA

GRONINGEN - HOLLANDA

ROTTERDAM - HOLLANDA

LÜKSEMBURG

VİYANA - AVUSTURYA

AMSTERDAM - HOLLANDA

GENT - BELÇİKA

NÜRNBERG - ALMANYA

KOPENHAG - DANİMARKA

MÜNİH - ALMANYA

VALENCIA - İSPANYA

GÖTEBORG - İSVEÇ

BASEL - İSVİÇRE

BURSA - TÜRKİYE

ANTALYA - TÜRKİYE

İZMİR - TÜRKİYE

ANKARA - TÜRKİYE

İSTANBUL - TÜRKİYE