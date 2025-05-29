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İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/253113 ESAS
 
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/253113 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.460.000,00 1 Taşıt 34FPN263 Plakalı , 2021 Model , VOLKSWAGEN Marka , DPC695496 Motor No'lu , WVWZZZ3CZME086444 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:26
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:26

26/05/2025 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02232310