Yaz mevsiminin ardından son baharın da yağışsız geçmesi ve kış aylarında beklenen kar yağışlarının ise gecikmesi İstanbul'u endişelendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, megakentteki barajlarda toplam doluluk oranı yüzde 17'ye kadar geriledi.
Korkutan bir görüntü Terkos Barajı'nda kaydedildi. Su seviyesinin çekilmesiyle, yıllar önce baraj suları altında kalan yapılar yeniden gün yüzüne çıktı.
Terkos'da da su seviyesinin çekilmesiyle tekneler karaya otururken, iskele toprağa gömüldü.
SON DURUM NE?
4 Aralık 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 17.63 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
- Alibey: yüzde 10
- Büyükçekmece: yüzde 18
- Darlık: yüzde 27
- Elmalı: yüzde 49
- Istrancalar: yüzde 28
- Kazandere: yüzde 2
- Pabuçdere: yüzde 2
- Sazlıdere: yüzde 17
- Terkos: yüzde 19
- Ömerli: yüzde 13
Yurdun büyük çoğunluğuyla birlikte megakent de son yılların en ağır kış kuraklıklarından biriyle mücadele ederken gözler önümüzdeki günlerde beklenen yağışlara çevrildi.