Yaz mevsiminin ardından son baharın da yağışsız geçmesi ve kış aylarında beklenen kar yağışlarının ise gecikmesi İstanbul'u endişelendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, megakentteki barajlarda toplam doluluk oranı yüzde 17'ye kadar geriledi.

Korkutan bir görüntü Terkos Barajı'nda kaydedildi. Su seviyesinin çekilmesiyle, yıllar önce baraj suları altında kalan yapılar yeniden gün yüzüne çıktı.

Terkos'da da su seviyesinin çekilmesiyle tekneler karaya otururken, iskele toprağa gömüldü.

SON DURUM NE?

4 Aralık 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 17.63 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: yüzde 10

Büyükçekmece: yüzde 18

Darlık: yüzde 27

Elmalı: yüzde 49

Istrancalar: yüzde 28

Kazandere: yüzde 2

Pabuçdere: yüzde 2

Sazlıdere: yüzde 17

Terkos: yüzde 19

Ömerli: yüzde 13

Yurdun büyük çoğunluğuyla birlikte megakent de son yılların en ağır kış kuraklıklarından biriyle mücadele ederken gözler önümüzdeki günlerde beklenen yağışlara çevrildi.