İSKİ verilerine göre, kasım ve aralık aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 20’nin altına gerileyen baraj doluluk oranları, son iki haftadır yağışların etkisiyle artış göstermeye başladı.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI

Dün yüzde 19,24 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla 0,87 puanlık yükselişle yüzde 20,11’e ulaştı.

Baraj seviyeleri en son 23 Kasım 2025’te yüzde 17’ye kadar düşmüştü.

Kent genelindeki baraj ve göletlerin toplam depolama kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olurken, mevcut su miktarı 174,5 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Ömerli’de doluluk oranı yüzde 25,17, Darlık’ta yüzde 31,51, Elmalı’da yüzde 61,29 olarak ölçülürken; Kazandere ve Pabuçdere barajlarında oran yüzde 10’un altında kaldı.