İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 54.69'a yükseldi.

Istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 54.69 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.75 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.67 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İstanbul barajlarında güncel durum:

Alibey Barajı: % 46.29

Büyükçekmece Barajı: %39.81

Darlık Barajı: %70.65

Elmalı Barajı: %94.37

Kazandere Barajı: %59.08

Sazlıdere Barajı: %34

Terkos Barajı: %40.49

Ömerli Barajı: %76.6