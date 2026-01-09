İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, gazetecilere ilişkin açıklamaları nedeniyle “örgüt propagandası” ve “yanıltıcı bilgi yayma” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 5 Ocak’ta başlayan duruşmanın son gününde baro yöneticilerinin son sözleri alındı.
Mahkeme heyeti karar için ara verdi.
Aranın ardından mahkeme heyeti tüm baro yöneticileri için oy birliğiyle beraat kararı verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi, Suriye’de yaşamını yitiren gazetecilere ilişkin yapılan açıklamalar gerekçe gösterilerek "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.