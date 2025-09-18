Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün İstanbul’da gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kentte en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 17 derece ölçülecek. Yağış anlarında kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek.
Marmara genelinde sağanak beklenirken; Edirne 27, Tekirdağ 27, Kırklareli 25 dereceyle yağışlı bir gün geçirecek. Bursa ve Yalova’da sıcaklık 25 dereceyi aşamayacak, Sakarya ve Kocaeli’de yağışların zaman zaman kuvvetleneceği tahmin ediliyor.
11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce’de kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Bölgelere göre hava durumu
-
Ege: İzmir 32, Aydın 35, Denizli 35, Muğla 30 derece.
-
Akdeniz: Antalya ve Adana 35, Mersin 32, Hatay 31 derece. Osmaniye çevresinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
-
İç Anadolu: Ankara ve Eskişehir 22, Konya 26, Kayseri 24, Sivas 20 derece.
-
Karadeniz: Batı ve Doğu Karadeniz’in tamamında sağanak etkili olacak. Trabzon 26, Rize 28, Samsun 23 derece.
-
Doğu Anadolu: Erzurum 18, Kars 17, Malatya 32, Van 27, Hakkâri 29 derece.
-
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Şanlıurfa 35, Batman 34, Gaziantep 32 derece.