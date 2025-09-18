Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün İstanbul’da gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kentte en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 17 derece ölçülecek. Yağış anlarında kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek.

Marmara genelinde sağanak beklenirken; Edirne 27, Tekirdağ 27, Kırklareli 25 dereceyle yağışlı bir gün geçirecek. Bursa ve Yalova’da sıcaklık 25 dereceyi aşamayacak, Sakarya ve Kocaeli’de yağışların zaman zaman kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce’de kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Bölgelere göre hava durumu