Resmi Gazete'nin yayımlanan son sayısında Bakan Yardımcılıkları da belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay ve Burak Ceyhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bakan yardımcısı olarak atandı.

CAN TUNCAY KİMDİR?

Can Tuncay, 2019 yılında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı, iki yıl sonra da İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak atandı. Tuncay 2023 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı. Tuncay buradaki görevini sürdürürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevine getirildi.

Güncel olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevini sürdüren Tuncay, savcılık döneminde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüterek dava açtı.

Yine 15 Temmuz ardından medya mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe yazarak, kapatılan Today's Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri Şemsettin Efe ve gazetenin eski yazarı Abdulkerim Balcı hakkında 'darbeye teşebbüs' suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Tuncay, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Başsavcıvekili olarak görev yapıyordu. Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından vekaleten Başsavcılık görevi yürütüyordu.