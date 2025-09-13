Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum atandı. Atanan kayyum daha önce AKP'den milletvekili aday adayı YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy olduğu ortaya çıktı.

Can Holding'e yönelik soruşturmanın ardından TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Mevcut yönetimin de görevine son verildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yönetime kayyum atandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

AKP'DEN ADAY ADAYI ÇIKTI

Üniversiteye kayyum atanan Ulusoy, 2007 ve 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Ulusoy aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde de yazılar kaleme almıştı.