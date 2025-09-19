Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çarpıştı.

Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Boğaz'da yaşanan kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde ARTVİN isimli gemi ile KAMİL SAYIN isimli yolcu motorunun çatıştığı bilgisi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir.

12 kişinin yaralandığı olayın ardından, KAMİL SAYIN isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dâhil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır.

ARTVİN isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir.

Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir." denildi.

Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı.

Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.