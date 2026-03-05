İstanbul’un simge noktalarından biri olan Galata Köprüsü, doğa belgesellerini aratmayan sahnelere ev sahipliği yaptı. Dün gün içinde köprü çevresinde devasa bir balık sürüsünün yüzeye yakın seyrettiğini fark eden vatandaşlar, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Gümüş parıltılarıyla suyun üzerinde görülen balıkların orkinos (ton balığı) olduğu anlaşılınca, vatandaşlar görüntü almak için köprüye akın etti.

EKMEK YAĞMURU TUTTUDULAR

Normal şartlarda açık denizlerde ve derin sularda avlanan orkinosları karşılarında gören İstanbullular, yanlarındaki ekmekleri parçalayarak denize attı. Dev balıkların ekmek kapmak için su yüzeyine hamle yapması, çevredekiler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Oltacıların ve yoldan geçenlerin cep telefonlarına sarılmasıyla kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında "Günün en çok paylaşılanları" arasına girdi.

ORKİNOSLARIN İSTANBUL GEÇMİŞİ

Sosyal medyada bazı kullanıclar "İstanbul'da orkinos var mı?" sorusunu sormaya başladı.

Tarihsel geçmiş olarak orkinoslar aslında İstanbul Boğazı’nın kadim sakinlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde Boğaz, dev orkinos sürülerinin göç yollarından biriydi. Hatta antik paralarda İstanbul'u simgeleyen figürlerden biri de orkinostur.

1980’lerden sonra kirlilik ve yoğun trafik nedeniyle Marmara ve Boğaz'dan elini eteğini çeken orkinoslar, son yıllarda deniz ekosistemindeki iyileşmeler ve göç yollarındaki değişimlerle birlikte yeniden görülmeye başlandı.

Orkinosların kıyıya yaklaşmasının temel sebebinde ise, Boğaz'daki istavrit ve hamsi gibi küçük balık sürülerini takip etmelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.