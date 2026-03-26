Rusya'dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk ham petrol tankeri Altura'nın kaptanı İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede İnsansız Hava Aracı (İHA) veya İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğradıklarını telsiz ile bildirdi. Saldırının telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok" dedi.



Pergamon Denizcilik isimli Türk şirketine ait 'Altura' isimli ham petrol tanker, Rusya'nın Novorossiysk kentinden hareket ettikten sonra saat 00.30 sıralarında saldırıya uğradığı öğrenildi. 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenilen tankerden yapılan yardım çağrısında İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğradıkları bildirildi. Telsiz konuşmalarında geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı belirtildi. Telsiz kayıtlarında ayrıca mürettebattan kimsenin yaralanmadığı, su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu. Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



'İRAN BAĞLANTISI' İDDİASIYLA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞ



Hedef alınan "Altura" tankerinin geçmişi ve sicili ise oldukça dikkat çekici. Kısa bir süre önce "Beşiktaş Dardanelles" ve ardından "Kayseri" isimleriyle farklı şirketler bünyesinde çalışan gemi, yaptırımların ardından Pergamon Denizcilik'e geçerek "Altura" adını almıştı.

Gemi; Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsviçre ve Ukrayna tarafından uluslararası yaptırım listesine alınmış durumda. Bu yaptırımların temelinde ise geminin gerçekte, bir saldırıda hayatını kaybeden İranlı eski üst düzey yetkili Ali Şamhani'nin oğluna ait olduğu yönündeki güçlü iddialar yatıyor.



Bu ihtimal, halihazırda İran ile yaşanan çatışma nedeniyle geminin ABD ve İsrail güçleri tarafından da vurulmuş olabileceği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.