İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi. Gemilerin önünde de yunuslar da kameraya yansıdı.

 Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi.