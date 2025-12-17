İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi. Gemilerin önünde de yunuslar da kameraya yansıdı.
Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi.
