İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (29), bitiş noktasına ulaşamayınca kayıp olduğu anlaşıldı.

3 binden fazla kişinin katıldığı yarışta tek kayıp olduğu belirtilen Svechnikov'u arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) bu yıl 37'ncisini düzenlediği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Yarışa, 81 ülkeden 2 bin 800'den fazla sporcu katıldı. Kanlıca-Kuruçeşme arasındaki 6.5 kilometrelik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, Rusya Federasyonu'ndan yarışa katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği anlaşıldı.

Öte yandan, Svechnikov'un, yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o anlar: