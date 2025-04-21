Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’ndaki tarihi ve kültürel dokunun korunması amacıyla Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde başlatılan kapsamlı inceleme sonrası 106 yapıyla ilgili işlem başlattı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne uzanan kıyı hattında, bazı yapıların denize doğru izinsiz genişletildiği, ilave kat yapıldığı ve cephelerde izinsiz yenilemeler yapıldığı yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçildi.106 taşınmazla ilgili kararlar alındı.
49 TAŞINMAZ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Bu süreçte:
49 taşınmaz için izinsiz müdahale tespit edilerek suç duyurusunda bulunuldu,
Tescilsiz taşınmazlara ait 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunuldu,
15 taşınmaz içinse daha önce alınan kurul kararlarının uygulanması istendi.
Bakanlık, Boğaz hattındaki kültürel mirasın korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılarak devam edeceğini bildirdi.