Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca 2 Tüneli içerisinde ilerleyen bir tanker, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım durma noktasına geldi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri tünel içerisinde ve otoyolda geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı tankere müdahale için çalışma başlattı.
3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Devrilen tankerin yolu kapatması gerekçesiyle dört şeritli otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı.