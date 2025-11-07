Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz hafta Yenibosna Cuma Pazarı’nda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirerek farklı ürünler veren pazarcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcının tezgâhı 1 hafta süreyle kapatılmış ve 3 bin 541 lira idari para cezası uygulanmıştı.

TEZGAHA PANKART ASILDI

Bu hafta ise vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgâhına, “Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır” yazılı bir pankart asıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-h maddesi kapsamında ‘ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.