Japonya’nın Hokkaido bölgesine bağlı Akabira kentinde bulunan ve geleneksel mimariyle modern tekniklerin birleşimiyle inşa edilen altı katlı bir kale, 47 bin sterlin, yaklaşık 2,7 milyon TL bedelle emlak piyasasına girdi. 1991 yılında beton ve çelik kullanılarak inşa edilen devasa yapı, sunduğu donatılar ve uygun fiyatıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor.

5 BİN 45 METREKARELİK BİR ARAZİ ÜZERİNDE KURULU

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Himeji Kalesi’nin mimari çizgilerini andıran yapı, toplam 5 bin 45 metrekarelik düz bir arazi üzerinde yer alıyor. Altı katın tamamına hizmet veren aktif bir asansöre sahip olan mülkte, ikinci katta bir restoran alanı ve dışarıda 40 araçlık geniş bir otopark bulunuyor.

Konum olarak popüler Furano kayak merkezine kısa bir sürüş mesafesinde bulunan kale; Sapporo şehri, tren hatları ve havalimanlarına olan ulaşım kolaylığıyla hem özel konut hem de butik otel veya etkinlik merkezi olma potansiyeli taşıyor.

BU KADAR UYGUN FİYATA SATILMASININ BİR NEDENİ VAR

Mülkün piyasa değerinin oldukça altında bir fiyatla satışa sunulmasının arkasında ise yapılması gereken zorunlu onarımlar bulunuyor. Gayrimenkul danışmanlık firması Houses of Japan tarafından paylaşılan bilgilere göre, kalenin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için yaklaşık 37 bin sterlin tutarında çatı kiremiti yenileme ve korkuluk onarım çalışması yapılması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE VAR

Alıcıyı bekleyen bir diğer maliyet kalemi ise yıllık emlak vergisi yükümlülüğü. Kalenin mevcut yıllık emlak vergisinin yaklaşık 5 bin 600 sterlin olduğu ifade edildi. Satıştan sorumlu ajans, geniş bahçesi ve sağlam yapısıyla dikkat çeken bu modern kalenin, Japon Yenindeki değer kaybıyla birlikte yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini vurguladı.