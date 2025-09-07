CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı.

Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi.

GÜRSEL TEKİN PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin pazartesi günü (8 Eylül) saat 12.00'de il başkanlığına gideceğini bildirdi.

Bunun üzerine gözler yarın saat 12.00'ye çevrildi. CHP'li kurmayların yarın il binası önünde bir “insan zinciri” oluşturacağı iddia edildi.

CHP İSTANBUL GENÇLİK'TEN ÇAĞRI

CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan ise bu akşam saat 23.00'e dikkat çeken bir çağrı geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çağrının ardından partililer ve vatandaşlar il binası önünde toplanırken giriş ve çıkışların yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından engellendiği belirtildi.

Bu arada İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül saat 23.59'a kadar gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacağını duyurdu.