Toplantıya, aralarında Apple, Microsoft, Amazon, Huawei, Toyota, SAP, Cisco, Schneider Electric ve Trendyol Group gibi devlerin de bulunduğu 35 uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıya katılan firmaların toplam piyasa değeri yaklaşık 15 trilyon dolar olarak açıklandı.

"HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Türkiye’nin yatırım potansiyelini küresel ölçekte tanıtmak ve yabancı sermayeyi artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yılmaz konuşmasında, “Orta Vadeli Program’da sıkı para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kalıcı biçimde düşürürken, büyüme potansiyelimizi yapısal dönüşüm adımlarıyla kademeli şekilde artırıyoruz. Haziran 2024’ten bu yana enflasyonu 42 puan düşürdük. Hedefimiz, 2027’den itibaren tek haneli seviyelere ulaşmak” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI İSTANBUL'DA BULUŞTU

Toplantıya katılan şirketler ve temsilcileri şöyle sıralandı:

Acronis – Bulat Valeev, Türkiye ve MENA Kamu İlişkileri Bölge Direktörü Airbus – Johan Pelissier, Avrupa Bölgesi Başkanı Alibaba Cloud – Eric Wan, Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu, Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Amadeus – Maher Koubaa, EMEA İcra Başkan Yardımcısı Amazon Web Services (AWS) – Madhavi Reddy (Maddy), MENAT Bölgesi Genel Müdürü Apple Inc. – Ali Khanafer, Avrasya ve Afrika Kamu Politikası Kıdemli Direktörü BSH Hausgeräte GmbH – Gökhan Sığın, Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Cisco Systems Inc. – Zeynep Didem Duru, Türkiye, Romanya ve BDT Genel Müdürü Citigroup Inc. – Emre Karter, Orta Asya ve Transkafkasya Başkanı CMA CGM Group – Joseph Dakkak, Levant Bölgesi CEO’su DHL Group – Marcia Yor Ing Lin, Kurumsal Finanstan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Edgenex / Damac Digital – Colin McNally, Kıdemli Başkan Yardımcısı Enercon GmbH – Heiko B. Juritz, Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) Equinix Inc. – Aslı Güreşcier, EMEA Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Başkan Yardımcısı General Atlantic – Melis Kâhya Akar, EMEA Tüketici Sektörü Başkanı Huawei Technologies Co. Ltd. – Tonny Bao, Global Kamu İlişkileri Başkanı ve Başkan Yardımcısı Kaspersky Lab – Inna Nazarova, Uluslararası Kurumsal Satışlar Başkan Yardımcısı Kaspi.kz – David Ferguson, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Khazna Data Centers – Mehmet Han Şişik, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Başkanı Marubeni Corporation – Toshiaki Hato, Orta Doğu ve Orta Asya Bölge CEO’su Microsoft Corporation – Kristina Tikhonova, Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü MSC Group (Mediterranean Shipping Company) – Hasan Piroğlu, MSC Group Türkiye CEO’su Novartis AG – Rania Ashraf, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Kamu İlişkileri İcra Direktörü Ofi (Olam Food Ingredients) – Mallikarjuna Kumaraswamy, Kıdemli Başkan Yardımcısı Sanofi S.A. – Ali Cem Öztürk, Avrasya Bölgesi MCO Lideri Sany Renewable Energy – Qin Peixin, Bölge Başkanı SAP SE – Gökhan Nalbantoğlu, Global Başkan Yardımcısı Schneider Electric SE – İsmail Yamangil, Türkiye ve Orta Asya Küme Başkanı ve CEO’su Toyota Motor Europe NV/SA – Yoshihiro Nakata, Avrupa Başkanı ve CEO’su Trendyol Group – Çağlayan Çetin, Trendyol Group Başkanı Unitree Robotics – Zhang Min, Avrupa Bölge Direktörü X / xAI (Elon Musk Companies) – Jill O’Brien, Avrupa ve Afrika Kıdemli Direktörü Yandex N.V. – Alexander Popovskiy, Yandex International Search CEO’su ZF Friedrichshafen AG – Fabian Schlegel, EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ZTE Corporation – Peng Aiguang, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa-Amerika Bölgeleri Başkanı

15 TRİLYON DOLARLIK DEV BULUŞMA

Toplantıya katılan bu 35 şirketin toplam büyüklüğü yaklaşık 15 trilyon dolar seviyesinde. Görüşmelerde Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve dijital dönüşüm sürecine yabancı sermayenin katkısı değerlendirildi.

Ekonomi yönetimi, toplantının Türkiye’nin küresel yatırımcılar nezdinde güvenilir ve sürdürülebilir bir ortak olarak konumlanmasında önemli bir adım olduğunu belirtti.