Olay, 23 Kasım Pazar günü saat 13.45 sıralarında İstanbul'un Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre E.N., sokakta iki kişi tarafından rahatsız edildi. Durumu öğrenen ağabeyi M.C.N., şüphelileri sokakta görünce taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C.N.’nin bıçakla M.M.B.’yi kolundan, K.A.’yı ise koltuk altından yaraladığı belirtildi. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada E.N.’nin yakını olduğu belirtilen bir kişi, ambulansta müdahale edilen yaralılara saldırmaya çalıştı. Kişi, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaralılardan M.M.B., ambulansla götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi. K.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan M.C.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası “kasten yaralama” suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.