İstanbul Bahçelievler'de, 25 yaşındaki Somalili Abdırısak Hasan Adan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 18 bin dolarlık anlaşmazlık çıktı.
HaberTürk'te yer alan habere göre, Polis silahlı saldırı ihbarına gitti, cesetle karşılaştı. Somali uyruklu Abdırısak Hasan Adan'ın öldüğü belirlendi.
Kiralık araçtan katil zanlılarına ulaşıldı. Yapılan operasyonda cinayeti işlediği değerlendirilen 3 kişiden birisi evinde yakalandı. Diğer iki şüphelinin ise Mısır'a kaçmaya hazırlandıkları belirlendi.
Katil zanlıları Abdırısak Hasan Adan ile ortak iş yapacaklarını, getirdikleri 18 bin doları Adan'ın sahte paralarla değiştirdiğini öne sürdü. Zanlılar kavga sırasında cinayetin işlendiğini belirtti.