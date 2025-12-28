İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda çok sayıda ünlü isim tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yeni operasyon dalgaları gelmeye devam ediyor.



34 GECE KULÜBÜNE NARKOTİK BASKINI



Yeni Şafak'ın haberine göre son olarak dün gece İstanbul’da Bebek Otel, Suma han ve Yaksim Club İQ olmak üzere 34 gece kulübüne uyuşturucu operasyonu yapıldı.



17 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, ele geçirilenler ise şu şekilde:



Amaya: Yaklaşık 1 gram kokain



Bebek Otel: Yaklaşık 2 gr kokain, likit esrar, uyuşturucu aparatları



Taksim Club IQ: 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 19 fişek



Kastel Elektro Müzik: 100 fişek, 1 gr skunk



Suma Han: Satışa hazır 4 gram kokain







Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, ayrıca aranması bulunan 3 kişi yakalandı.