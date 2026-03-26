Kış ortasında bahar tadında bir mola kapıda! Meteoroloji uzmanlarından alınan son bilgilere göre, "Mini Afrika" olarak adlandırılan ılık hava dalgası Türkiye’ye giriş yapıyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilecek olan bu ısınma, vatandaşlara kısa süreli bir nefes aldıracak.
36 SAATLİK "MISAFİR" SICAKLIKLAR
Cuma sabahı itibarıyla etkisini hissettirecek olan ılık hava, Cumartesi gününün ilk yarısına kadar yurdun büyük bölümünde misafir olacak. Yaklaşık 36 saat sürecek olan bu dalga, mevsim normallerinin üzerindeki değerleri beraberinde getirecek.
DÖRT BÜYÜK İLDE BAHAR HAVASI
Cuma günü sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. Tahminlere göre; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da termometreler 18 ile 20 derece arasını gösterecek. Uzmanlar, bu ani sıcaklık artışının özellikle güneşli havaları özleyenler için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor.
Isınma dalgası Cumartesi günü öğleden sonra etkisini yitirmeye başlayarak yerini tekrar serin havaya bırakacak. Meteoroloji uzmanları, 36 saatlik bu "mini yaz" provası sırasında yaşanabilecek ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları kıyafet seçimi konusunda tedbirli olmaya çağırdı.