Gebze'de bir binanın aileye mezar olmasının ardından İstanbul'daki yapı stoğu da endişelere neden oldu. Uzmanlar İstanbul'da her an yıkılabilecek 50 bin yapının bulunduğunu belirtti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Uzmanlar, sadece İstanbul’da 600 bin binanın çürük olduğunu belirtirken, 39 ilçesindeki 50 bin yapının da her an kendiliğinden yerle bir olacağı uyarısında bulundu.

"ACİLEN BOŞALTILMALI"

Uzmanlar, “1999 Marmara depremi öncesi yapılmış yapılar, özellikle 30 senenin üzerindeki binalar acilen boşaltılmalı, yıkılmalı veya güçlendirilmeli” ifadesini kullandı.