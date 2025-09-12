Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Aytekin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, çıkışta sokağa taştı. Bu sırada alkollü olduğu öne sürülen sürücü, otomobiliyle kalabalığın üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle iki kişi savrularak yaralandı. Araç, park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.