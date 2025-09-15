Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta, Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya’nın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

SICAKLIK 21 DERECEYE DÜŞECEK

Megakent İstanbul’da öğle saatlerinde 27 dereceyi bulan sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleriyle birlikte 21 dereceye kadar düşecek.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Başkent Ankara’da ise en yüksek sıcaklık 31, gece sıcaklığı 21 derece olacak. Kentte akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri görülecek.

İzmir’de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, en yüksek sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin ediliyor