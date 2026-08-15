Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, Ümraniye’deki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiğine ilişkin ihbar alındı.
İhbarın ardından söz konusu adreste arama yapılmasına karar verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ihbarın doğru olduğu tespit edildi.
PARÇALANMIŞ EVRAKLARA EL KONULDU
Arama sırasında, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklar bulundu.
Söz konusu evraklara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.