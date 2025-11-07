İstanbul'da bir haftalık ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Haftanın son iş gününde D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim döneminin ilk ara tatili bugün başladı. Haftanın son iş gününde tatilin başlamanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik verilerine göre, akşam saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kent genelinde etkili olan yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.