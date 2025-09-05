Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, hafta sonu ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması öngörülürken, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve sağlık sorunları yaşanabileceği hatırlatıldı.

MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yağışların hafta sonu boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, “Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor” ifadelerini kullandı.