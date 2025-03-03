Yıllardır beklenen kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Okullar tatil edildi, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde soğuk hava hakim oldu. Ancak İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen bahar müjdesi geldi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin de üzerinde seyredeceği açıklandı. Meteoroloji uzmanları hava sıcaklıklarının 15 dereceyi bulabileceğini söyledi. Ramazan ayı boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ramazan ayında hava durumu nasıl diye merak edenlerin de içini ısıtacak.

İstanbul ve İzmir'de yaşayanlar için önümüzdeki üç gün kritik olacak. Önümüzdeki üç gün boyunca İki şehrimizde yağışlı hava hakim olacak. Daha sonra yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.

RAMAZAN BAHAR HAVASINDA GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Mart ayı itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklığın artmaya başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, "15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Çarşambadan sonra yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını belirten Acar, ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini dile getirdi.

ÇARŞAMBA'YA KADAR DİKKAT

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de yağışlı havanın çarşamba gününe kadar etkili olacağını daha sonra ise sıcak havanın yurdu etkisi altına alacağını şu özlerle aktardı:

"En fazla 13° olacak İstanbul'da sıcaklık. Hava yavaş yavaş bulutlanmaya başladı İstanbul'da ama yağmur akşam saatinde yağacak. Bu yağış, yağmur olarak devam edecek."