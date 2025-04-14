TÜRKIYE’de evlenme ve doğum oranları hızla düşerken, boşanma oranlarındaki artışın nedeni de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk söyleminin karşılığını bulamaması da çoğunlukla ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor.

Vatandaş özellikle de büyükşehirlerde kirasını zar zor öderken, düğün ve evlilik masrafının yanı sıra çocuk bakımı için gereken maliyeti karşılamakta oldukça zorlanıyor veya yuva kurmaktan ve çocuk sahibi olmaktan kaçınıyor.

Tek kişi çalışınca evi geçindirmek zorlaşırken, çiftlerden her ikisi de çalışınca bu kez çocuk bakımı için bütçe ayırmak gerekiyor.

2025 yılında açıklanan en düşük bakıcı ücretleri bile 22 bin 104 TL’lik asgari ücreti aşıyor.

‘KARŞILAYAMIYORUM’

Ebeveynlerin bakıcı bulmasına aracılık eden bir internet sitesinde, çocuk bakımı için net ücretlerin sigorta hariç İstanbul’da gündüzlü 27 bin TL, yatılı 39 bin TL, yarım gün 13 bin 500 TL olduğu bilgisi yer alıyor.

Bu ücret Ankara’da gündüz bakımı için 25 bin 500 TL, İzmir 24 bin 500 TL, Bursa’da ise 23 bin 500 TL. Çocuk bakım ücretleri paylaşımının altında ise pek çok yorum bulunuyor.

Yorumlardan birinde “Bu ücrete bakıcı bulursanız iki tane gönderin” ifadesi yer alırken, bir diğerinde “2024 yılında bile görüşmeye 30 bin TL altı için gelen olmadı, bu sene de en az 35 bin TL isteniyor.

Fakat benim aldığım asgari ücret bu seviyede değil. Karşılayamıyorum” yorumu bulunuyor. Öte yandan bu tarifeler sadece bakıcı ücretini kapsadığını 0-6 yaş genel bakım maliyetlerieklendiğinde en az iki asgari ücrete denk bütçe ayrılmasını ge rektiği de belirtmeden geçmeyelim.