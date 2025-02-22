İstanbul'da, kendini banka görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcı, sigorta iptali bahanesiyle TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Güneş'in hesabından 1 milyon lira çaldı. Dolandırıcılar, banka müşteri hizmetlerinin numarasını kopyalayarak Güneş’i tuzağa düşürdü. Prof. Dr. Güneş, bankanın sisteminin kullanılmasıyla dolandırıldığını ve işlemler sırasında uyarı almadığını söyledi.

BANKA MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASININ KOPYALANMASI

Güneş, kendisini banka personeli olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından arandı. Arayanlar, sigorta iptali için işlemler yapacaklarını belirterek Güneş’i telefonla yönlendirdi. Bankanın müşteri hizmetleri numarasının kopyalanarak kullanılması, Güneş’in güvenini kazandı ve dolandırıcılar, onu 500 bin liralık kredi başvurusu yapmaya ikna etti. Ardından, kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, 500 bin liralık bir diğer işlemi gerçekleştirdiler.

PROF. DR. GÜNEŞ'İN YAŞADIĞI ŞÜPHELİ DURUMLAR

Prof. Dr. Güneş, dolandırıcıların işlem sırasında yalnızca bir kimlik numarası verdiklerini ve IBAN numarası talep etmediklerini belirtti. Ayrıca, dolandırıcılar 500 bin liralık transferi gerçekleştirirken, meblağın fark edilmemesi için "50-00-00" gibi rakamlar kullanarak, Güneş’in işlem sırasında dikkatini dağıttılar. Güneş, bankanın hiçbir uyarısı olmadan işlemi onayladığını ve bu şekilde toplam 1 milyon lira kaybettiğini söyledi.

BANKALARIN GÜVENLİK AÇIKLARI

Güneş, dolandırıcıların bu kadar profesyonel bir şekilde hareket etmelerinin, bankaların güvenlik sistemlerinin eksikliklerinden kaynaklandığını vurguladı. "Bankanın sistemini kullanıyorlar, bu yüzden dolandırılabileceğinizi düşünmüyorsunuz," diyen Güneş, banka yetkililerinin işlem sırasında hiç uyarı yapmadığını ve dolandırıcıların yaptığı işlemleri engellemek için hiçbir adım atılmadığını ifade etti. Güneş, bankayı aradığında da işlemlerin durdurulmadığını ve yalnızca "onay kodu gönderildiği" söylendiğini belirtti.

BİLİM UZMANLARININ UYARILARI

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların yurt dışı hatlar kullanarak banka numaralarını kopyaladığını ve güven tesis etmek için kişisel bilgileri elde ettiklerini belirtti. Kırık, "Yapay zekâ bankacılık sektöründe çok önemli. Anormal bir işlem olduğunda banka sistemi, müşteriyi uyararak bu tür dolandırıcılıkları engelleyebilir," dedi. Ayrıca, banka müşteri hizmetlerinin aramasıyla birlikte gelen şifrelerin asla dolandırıcılara verilmemesi gerektiği vurgulandı.

GÜVENLİK İPUÇLARI VE ÖNLEMLER

Kırık, dolandırıcılıkla karşılaşan kişilerin telefonlarını kapatıp, banka numarasını arayarak işlem teyidi almalarını önerdi. Ayrıca, bankalar ve diğer kurumlarla yapılan işlemlerde çift faktörlü doğrulama kullanmanın önemini vurguladı. "Telefonunuza gelen şifreyi dolandırıcılara vermeyin. Şüpheli durumlarla karşılaştığınızda her zaman bankanın resmi numarasını arayın ve işlem teyidi alın," dedi.'