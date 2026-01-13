İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardan umut verici ancak temkinli bir haber geldi. İSKİ’nin 12 Ocak 2026 sabahı saat 09.15 itibarıyla paylaştığı resmi verilere göre, barajlardaki genel doluluk oranı %22,01 olarak kaydedildi.

AYLAR SONRA İLK KEZ

Daha dün %20,11 seviyelerinde seyreden doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yaklaşık %1,90'lık bir artış gösterdi. Bu artış megakent için bir aylar sonra "nefes" anlamı taşısa da, genel susuzluk problemi ciddiyetini koruyor.

Baraj bazlı verilerde ise büyük bir uçurum dikkat çekiyor. Elmalı Barajı %61,29 ile en yüksek doluluk oranına sahipken; Pabuçdere (%6,08) ve Kazandere (%5,69) adeta kuruma noktasına gelmiş durumda.

Baraj bazında detaylı doluluk oranları ise şu şekilde:

12 Ocak 2026 Baraj Doluluk Oranları (İSKİ)