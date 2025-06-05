Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gece boyunca hareketlilik yaşandı. Kurban Bayramı'nda tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu.
Aynı yoğunluk FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Ankara istikametine gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
Otogarda aracının hareket etmesini bekleyen Osman Melik Türkoğlu, "Kurban Bayramı'nda aile ziyareti için memlekete gidiyoruz. Otogar biraz yoğun, inşallah kazasız belasız Allah gidip gelmeyi nasip etsin. Kayseri'ye gidiyoruz, anne ve babam oradalar" dedi.
Kızının yanına gittiğini belirten Ünal Çömlek ise, "Kurban Bayramı geldi hayırlısıyla. Ankara'ya kızımı ve damadımı ziyarete gidiyoruz. Herkesin bayramını şimdiden kutlarım" ifadelerini kullandı