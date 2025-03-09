Bugün çok sayıda dernek ve sivil toplum oluşumunun gündüz saatlerinde Başkonsolosluk önünde eylem çağrısı yapmasının ardından emniyet güçleri tarafından ilave güvenlik tedbirleri aldı.

Ekipler, kapatılacak yolları belirlerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü alternatif güzergahları duyurdu.



Yapılan açıklamaya göre bu sabah 08.00 itibarıyla eylem sonuna kadar kapatılacak yollar şu şekilde



Maçka Caddesi-Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimi, Teşvikiye Caddesi-Maçka Caddesi kesişiminden Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye Sokak

Alternatif güzergahlar ise Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi olarak duyuruldu.