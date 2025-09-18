Bu yıl 18. kez düzenlenen İstanbul Bienali, alışılmış bienal formatlarının dışına çıkarak ilk kez üç yıla yayılıyor. Koç Holding’in katkılarıyla, küratör Christine Tohmé’nin ‘Üç Ayaklı Kedi’ başlığı altında kurguladığı bienalin ilk ayağı, 20 Eylül–23 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bienalin “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında şekillenen ilk ayağında, 30’u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri sergilenecek. Bienale Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüyüş mesafesindeki 8 farklı mekan ev sahipliği yapacak. Sergilere, performanslar ve film gösterimlerinden oluşan bir kamusal program eşlik edecek.

18. İstanbul Bienali’nin sergi mekanları arasında yer alan Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi’nde önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi.Toplantıda konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Bu etkinliğin nitelikli sergi ve etkinlik programlarının yanı sıra çok katmanlı bir diyalog alanı sunmasıyla da İstanbul’un sanat yaşamına katkıda bulunduğu için mutluluk duyuyoruz. Bu sergiye hayat veren tüm kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Elhamra Han

Bienalin Beyoğlu’ndaki durağı ise İstiklal Caddesi üzerinde Osmanlı ve Avrupa mimari unsurlarını harmanlayan eklektik cephesiyle simge bir yapı olarak öne çıkan Elhamra Han olacak.

Galeri 77

Muradiye Han’ın tam karşısında bulunan, bugünkü adıyla Galeri 77 de bienal rotasının duraklarından birini oluşturacak.

Fransız Yetimhanesi Bahçesi

Bienal kapsamında bir yerleştirmenin yer alacağı eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi de Karaköy-Beyoğlu arasında, Boğazkesen Caddesi üzerinden yürüyecek bienal izleyicilerinin soluklanacağı bir durak olacak.

Galata Rum Okulu

İstanbul’un çok kültürlü geçmişinin tanıklarından biri olan Galata Rum Okulu, bu yıl yeniden bienal mekânları arasına katılıyor.

Meclis-i Mebusan Caddesi

Karaköy Meclis-i Mebusan Caddesi’nde 35 numarada yer alan binanın zemin katı

bu yıl yeniden bir sanat alanına dönüşerek bienal mekânı olacak.

Zihni Han

Karaköy’de geçmişte ticaretin kalbi olan ve izleyicilere kapılarını ilk kez açan Zihni Han da 18. İstanbul Bienali’nin duraklarından biri.

Külah Fabrikası

Yine aynı civarda yer alan ve bir zamanlar şekerleme ve dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası da bienalde bir sanat mekânı olarak izleyicilere kapılarını açacak.

Muradiye Han

Zihni Han’a çok yakın bir konumda bulunan ve restorasyonu tamamlanan Muradiye Han da bienale ev sahipliği yapacak mekânlar arasında yerini alacak.

ULAŞIM ZORLUĞU YOK

Beyoğlu-Karaköy hattında konumlanan sekiz sergi mekânı ziyaretçileri, bienali yürüyerek keşfetmeye davet ediyor. Bu sayede ziyaretçiler, ulaşım zorluklarıyla karşılaşmadan sergiler arasında özgürce dolaşabilecek; yol boyunca molalar vererek şehrin dokusuyla ve sergiyle bütüncül bir deneyim kurabilecekler.