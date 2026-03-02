Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.’ya (15) yanında bulundurduğu bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilerek, olayda iki öğretmen ve bir öğrencinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.