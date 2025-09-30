Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki otomobilin yanına gelip uygunsuz davranışta bulundu. Ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

TEPKİ GÖSTERİNCE ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, şahsın yanına giderek tepki gösterdi. Bunun üzerine saldırgan ve yanındaki kişi tartışmaya girdi. Saldırgan, araç sahibini iterek üzerine yürüdü. O sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından saldırgan ve arkadaşları bölgeden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.