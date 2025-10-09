İSKİ, Fatih ilçesinde yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarını önlemek için yeni bir altyapı çalışması başlatıyor. Çalışmalar kapsamında Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişimi, 10, 11 ve 12 Ekim 2025 tarihlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Sarıdemir Mahallesi’nde bulunan Ragıp Gümüşpala Caddesi’nde, Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli ile Haliç arasında bağlantı sağlayacak yağmur suyu kanal imalatı gerçekleştirilecek. Projeyle bölgedeki yağmur sularının Haliç’e kontrollü biçimde iletilmesini sağlayarak su baskınlarını tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

“ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI”

Çalışmalar süresince, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Atatürk Bulvarı kesişimi araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin belirtilen tarihlerde alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik yönlendirme işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

İSKİ, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın normale döneceğini ve yağmur suyu taşkınlarının önüne geçileceğini bildirdi.