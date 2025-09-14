Üsküdar sahil şeridinde koşulacak yarış nedeniyle 14 Eylül Pazar günü saat 06.00 ile 12.00 arasında birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapalı olacak.
Kapatılacak güzergâhlar şöyle:
Üsküdar – Harem istikameti Paşa Limanı Caddesi
Üsküdar Harem Sahil Yolu
Harem Teslisiye Bot İstasyonu “U” dönüşü
Harem – Beylerbeyi istikameti
Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi
Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi
Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak Sokak, 2. Nacak Sokak
Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak
Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak
Mesa Çıkmazı ve Abdullahağa Caddesi
Yarışın Başlangıç Saatleri
Parkur boyunca heyecanın yüksek olacağı yarışta:
5K koşusu saat 08.00’de,
10K koşusu ise saat 09.15’te start alacak.
Üsküdar sahilinde koşulacak olan etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler için renkli görüntülere sahne olacak. Ancak sürücülerin belirtilen saatlerde trafiğe kapalı güzergâhları dikkate alarak alternatif yolları tercih etmesi gerekiyor.