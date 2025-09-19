İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6, kimliğin ifşa edilmeden casusluk için kullanılabilecek yeni mesajlaşma platformunu duyurdu. "Sessiz Kurye" adı verilen uygulama bugün İstanbul’da tanıtılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, MI6 ile iletişim kurmak isteyenlerin kimliklerini gizli tutarak mesaj gönderebileceği “Sessiz Kurye” platformunun faaliyete geçtiği bildirildi. Platform üzerinden terör faaliyetleri ya da İngiltere’ye karşı düşmanca girişimler hakkında bilgi vermek isteyen muhbirlerin güvenli şekilde istihbarat paylaşabileceği belirtildi.

POTANSİYEL AJANLAR İÇİN ÖZEL

Platforma erişmek isteyenlere, özel bir internet tarayıcısı indirmeleri, güvenilir bir VPN kullanmaları ve kendi adlarına kayıtlı olmayan telefonlarla giriş yapmaları önerildi. Açıklamada, uygulamanın özellikle “Rusya ve dünyanın farklı bölgelerindeki potansiyel ajanlar” için hazırlandığı vurgulandı.

İSTANBUL'DA TANITILACAK

MI6 Başkanı Sir Richard Moore’un, Sessiz Kurye’yi bugün İstanbul’da tanıtacağı açıklandı. Böylece İngiltere istihbarat servisi, yeni ajanlar kazanmak ve tehditlere karşı mücadele kapsamında dark web’de resmî varlık göstermeye başlamış oldu.

Benzeri bir platformun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından da kullanıldığı hatırlatılarak, ABD ile İngiltere’nin güvenli iletişim için Google ortaklığı kurduğu ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Dünya değişirken tehditler de çeşitleniyor. İngiltere’nin hasımlarının bir adım önünde olduğumuzdan emin olmalıyız. MI6 artık son teknoloji destekleriyle Rusya’da ve tüm dünyada yeni casuslar bulabilecek.”