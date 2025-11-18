İstanbul'da bugün çok sayıda mahallenin karanlığa gömüleceği öğrenildi. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bakım çalışmasının yanında çok sayıda semtte arıza giderme işlemleri de yürütülecek. Avrupa yakasında etkili olacak kesintilerin bölge bölge farklı saatlerde sona ermesi bekleniyor. Bazı bölgelerdeki kesintiler akşam saatlerine kadar devam edecek.

18 KASIM TARİHİNDE ELEKTRİK KESİNİTSİ YAŞANACAK MAHALLELER:

SAAT 08:00-15:00

Bakırköy: Cevizlik mahallesi, İstanbul sokak, Kartaltepe Mahallesi Barabaros, Boztepe, K.Bağlar mevkii, Karacaoğlan, Piyalepaşa, Terakki, Ulubatlı sokak. Yeni Mahalle mahallesi, 10 Temmuz sokak, Yeşilköy mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı sokak.

SAAT: 09:00-17:00

Bahçelievler: Siyavuşpaşa mahallesi, Adnan Kahveci, Ali Fuatpaşa, Aynur, Barbaros 3., Cem Sultan, Fetih, Sultan Selim, Zümrüt, Çilek sokakları. Şirinevler Mahallesi, Fetih sokak ve civarı.

Kocasinan merkez mahallesi, Akbayrak, Eski Edirne yolu, Garip, Gazi, Gökırmak, Hatice, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Oktay, Polay 1, Sakıp Sabancı, Site 1, Taylan, Çuhadar, Şirin 3 sokak ve civarı.

Bahçelievler mahallesi, Adnan Kahveci sokak ve civarları.

Şirinevler mahallesi, Acı Badem, Dereboyu, Evren, Göktepe 1, Kansu, Kazım Karabekir, Kazım Karabekir 3, Kazım Karabekir 4, Mahmutbey 2, Mahmutbey 3, Mahmutbey 4, Mahmutbey 5, Mahmutbey 6, Mahmutbey 7, Oktay 1, Yeşilbağ, Yeşilyurt, Çimentepe sokak ve civarı.

Siyavuşpaşa mahallesi, Adnan Kahveci, Namık Kemal, Zümrüt sokak, Şirinevler mahallesi, Adnan Kahveci, Karaoglanoğlu, Kocasinan, Kocasinan 1, Kocasinan 3, Kocasinan 4, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Zümrüt sokak ve civarı.

Avcılar: Gümüşpala mahallesi, İnci sokak ve civarı, Firuzköy mahallesi, Bağlariçi sokak ve civarı.

SAAT: 09:00-16:00

Arnavutköy: Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi, Baybora, Cahit, Fatih, Güntek, Halis, Mısra, Nasrettin Hoca, Nilay, Sevdenur, Uyguralp, Yaser Arafat, Ziver, Üzeyir sokak. Mustafa Kemal Paşa mahallesi, Eraslan, Fatih, Karakuzu, Kazımkarabekir, Zehra sokak ve civarı.

Nenehatun mahallesi, Afra, Altınözü, Azimli, Bahardalı, Beliğ, Cumali, Cihad, Dilber, Fatih, Gülçin, Halaskar, Hasan Tahsin, Hüşyar, Kalecik, Kazım Karabekir, Mis, Pirsultan, Rahman, Serengül, Tekyıldız, Tezel, Yaylı, Yenidünya, Çobanyıldızı, Şerefli, Şükrü sokak, Yavuz Selim mah, Fatih sokak ve civarı.

Hicret mahallesi, Aydoğdu, Cankız, Cemal, Divan, Kıvrıs, Kınık, Kürşat, Limon Çiçeği, Milliyet, Sertaç, Siper, Tabip, Taşkın, Taşlıyol, Ulubatlı Hasan, Yusuf, Şinası sokak.

İmrahor mahallesi, Asır, Dekor, Mahya, Sanayi sokak / İslambey mahallesi, Atik, Ayla, Aytunca, Ecmel, Gülbeyaz, Hamide, Hüdayi, Kıbrıs, Nizamiye, Yeşil vadi sokak civarları.

Hadımköy mahallesi, Ayasofya, Elvan sokak. Hastane mahallesi, Ayasofya, Balaban, Bera, Şehmuz sokak ve civarları.

Arnavutköy ilçesindeki mahallelerin birçoğunda çalışmalar saat 16:00'da sona erecek.