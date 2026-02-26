İstanbul Kadıköy'de bir kişi, Türkiye'de bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan rhesus makak cinsi maymunu iş yerinde yasa dışı yollarla besledi. Bir süre sonra bulunduğu yerden kaçan maymun, çevredeki binaların çatılarına tırmandı ve evlerin balkonlarında dolaşmaya başladı. Karşılarında maymunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
EKİPLER YAKALAYIP KORUMA ALTINA ALDI
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili doğa koruma ekipleri hızla ulaştı. Ekipler, binaların arasında saklanan makak maymununu yaptıkları çalışma sonucunda yakaladı.
SAĞLIK DURUMU İYİ, SAHİBİNE CEZA KESTİLER
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve koruma altına aldıkları maymunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Ekipler, şüpheli şahıs hakkında idari işlem başlattı ve yasal yaptırım uyguladı.