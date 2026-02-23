16 Mart 2025'te akşam saatlerinde Esenler'deki Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerindeki apartmanın önünde bir grup genç çekirdek yiyip kola içti. Aşağıya inen apartman sakinlerinden Mehmet Balcı ve oğlu Abdurrahman Balcı, etrafı kirletip bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 3 genci uyarıp nasihatte bulundu. Buradan ayrılan gençler, ertesi gün tekrar aynı apartmanın önüne geldi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Gençleri gören Abdurrahman Balcı, pencereden aşağıya doğru bakarken, apartmanın önünde oturanlar Balcı'ya hakaret etti. Bunun üzerine baba Mehmet Balcı ve iki oğlunun aşağıya inmesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Kavgada 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

26 yaşındaki Abdurrahman'ı hayattan koparanlar için talep edilen cezalar belli oldu.

MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, tutuklu sanık Berat Cihangir hakkında "kasten öldürme", "zincirleme şekilde alenen hakaret", 2 kez "birden fazla kişi ile tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet ve 5 yıl 4 ay 11 günden 24 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık Musa Pişkin'in "kasten öldürme", "silahla kasten yaralama", "birden fazla kişi ile tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından müebbet ile 5 yıl 7 ay 11 günden 22 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuksuz sanık Mahmut Pişkin'in de "kasten öldürme", "birden fazla kişi ile tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından müebbet hapis ile 2 yıl 10 ay 11 günden 16 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Öte yandan, suça sürüklenen çocuklar B.C, A.İ.K, Ç.P. hakkında hazırlanan iddianamede ise "zincirleme şekilde hakaret", "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçlarından hapis cezaları talep edildi.

Hazırlanan iki ayrı iddianame gönderildiği Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme iki iddianamenin de birleştirilmesine karar verdi.

BIÇAĞI PARKA ATTI

Balcı'nın vefat etmesinin ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Musa Pişkin (19), Berat Cihangir (19) ve B.C. (17), Balcı'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karıştıklarını söyleyerek, teslim oldu.

Berat Cihangir'in Balcı'yı öldürdüğünü ve bıçağı bölgedeki bir parka attığını söylemesi üzerine ekipler, parktaki çöp kutusunda yaptıkları aramada bıçağı buldu.

Teslim olan 3 şüpheli, ifadelerinde ayrıca olay yerindeki börekçinin önünde otururken Balcı ve kardeşinin yanlarına gelerek kendilerine saldırdığını, Balcı'nın kardeşinin silahla ateş ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine yapılan çalışmada 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen A.İ.K. ve Ç.P. ile Mahmut Pişkin de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Berat Cihangir ile Musa Pişkin tutuklandı.

İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı zanlıların 18 yaşından küçük olması sebebiyle iki ayrı iddianame hazırlandı.

18 yaşından büyük sanıklar yönünden hazırlanan iddianamede, olay anını gösterir güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin çözüme yer verildi. Buna göre, maktul Balcı'nın Musa Pişkin'e, Berat Cihangir'in ise Balcı'ya tekme attığı belirtilen iddianamede, kardeş olan Mehmet Balcı'nın ve olay yerinde bulunan diğer kişilerin de kavgaya dahil olduğu, Cihangir'in, karın ve göğüs bölgesine doğru elini savurduğu Abdurrahman Balcı'nın göğsünün sol tarafını tuttuğu anlatıldı.

İddianamede müşteki sanık Berat Cihangir'in ifadesine yer verildi. Olay günü B.C, A.İ.K, Ç.P. ile müşteki sanıklar Musa Pişkin ve Mahmut Pişkin ile çekirdek yemek ve kola içmek için bir araya geldiklerini anlatan Berat Cihangir, B.C.'nin binanın önündeki çekirdek çöplerini temizlediği sırada maktulün kendilerine küfür ettiğini söyledi.

Küfür üzerine kavga çıktığını ve A.İ.K.'nın yanında her zaman bıçak taşıdığını bildiğinden dolayı ondan bıçak istediğini belirten Cihangir, bıçağı üzerine gelen herkese salladığını, maktul ve kardeşinin kendisinden uzaklaştığını kaydetti.

İddianamede, olayda kullanılan bıçağın yasak nitelikli olduğu ifade edilerek, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince hazırlanan rapora göre, Balcı'nın vücudunda bir kesici delici alet yarası bulunduğu ve söz konusu yaranın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ, MAHALLEDE BARINDIRMAYACAĞIZ"

İddianamede, sanıklar Berat Cihangir, Musa Pişkin ve Mahmut Pişkin'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek olay günü maktulün ikametinin bulunduğu sokakta toplandığı anlatılarak, sanıkların maktule hitaben, "Sizi öldüreceğiz, mahallede barındırmayacağız" gibi tehdit ile hakaret içerikli sözler söyleyerek, onun ikametinden dışarı çıkmasını sağladığı kaydedildi.

Kavga sırasında Cihangir'in elindeki bıçakla maktulü göğüs bölgesinden yaraladığı ifade edilen iddianamede, bu haliyle sanıkların eyleme olan katkılarının maktulün direncini kırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

İddianamede ayrıca olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin içeriklerine de yer verildi.

Görüntülere göre, olaydan bir gün önce bazı sanıkların binanın önünde ayakta durur vaziyette bir şeyler yedikleri belirtilen iddianamede, olay günü hızlı şekilde yürüyen sanıkların maktul ve kardeşinin arkasından gittiği, sokağın kenarında bekleyen sanıklarla diğer taraf arasında tartışma çıktığı, kavgada sanık Berat Cihangir'in bıçakladığı Balcı'nın kanlı göğsünü tutarak yürüdüğü, sanıkların da olay yerinden kaçtığı anlatıldı.