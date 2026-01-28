İstanbul Fatih’te ticaret merkezlerinden Mahmutpaşa'da 21 yaşındaki Çinli turist Zhang Wentao ve kız arkadaşı bölgeyi gezdikleri sırada, yanlarına yaklaşan bir kişi kendilerine satış yapmak istedi.
"Hanutçu" olarak tabir edilen şahsın ısrarlı satış çabasına olumsuz yanıt veren turist çift ile şüpheli arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
SALDIRI ANI KAMERADA
Şüphelinin, alışveriş yapmayı reddeden Çinli turisti darbettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın turist çifte yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı görüldü.
Olayın ardından darbedilen Zhang Wentao, en yakın polis merkezine giderek yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu.