İstanbul’da cumartesi günü etkili olan yağmur, kent genelinde trafiği adeta durma noktasına getirdi. Özellikle Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, ana arterlerde sürücülere zor anlar yaşattı.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, öğle saatlerinde yoğunluk oranı yüzde 83’e kadar yükseldi. D-100 karayolu, TEM bağlantı yolları ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların gün boyunca aralıklarla süreceğini bildirirken, uzmanlar sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise sosyal medyada “yağmurla birlikte klasik İstanbul manzarası” yorumlarıyla duruma tepki gösterdi.